«Сходил бы». Нагорный — об участии в шоу «Натальная карта»

Олимпийский чемпион Токио-2020 в командных соревнованиях и бронзовый призёр в личном первенстве гимнаст Никита Нагорный рассказал, что сходил бы на астрологическое шоу «Натальная карта».

— Верите в астрологию?

— Никогда в жизни на это не ориентировался. Я не отрицаю ничего, не слежу за этим.

— Сходили бы на шоу «Натальная карта»?

— Мне часто попадаются смешные вырезки оттуда. Так что да, сходил бы, — сказал Нагорный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Ранее Никита Нагорный рассказал, что на Играх БРИКС главная задача — выступить достойно и он никогда не ставил задачу увезти определённое количество медалей.

В апреле 2023 года Нагорный стал президентом Всероссийской федерации фиджитал-спорта, которая отвечает за развитие, продвижение и организацию массового спорта в формате функционально-цифрового многоборья.