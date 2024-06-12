Джанмарко Тамбери установил новый рекорд на чемпионате Европы по лёгкой атлетике

Олимпийский чемпион Токио — 2020, итальянский легкоатлет и прыгун в высоту Джанмарко Тамбери установил новый рекорд на чемпионате Европы — 2024. Он с первой попытки взял высоту 2,37 метра. Предыдущий рекорд принадлежал российскому спортсмену Андрею Сильнову. На чемпионате Европы — 2006 он взял высоту 2,36 метра.

Джанмарко также выполнил олимпийский норматив, составляющий 2,33 метра. Для олимпийского чемпиона из Италии это был первый старт в сезоне.

Ранее на чемпионате Европы — 2024 французская легкоатлетка Сирена Самба-Майела установила рекорд в финале на стометровке с барьерами. Время спортсменки на дистанции составило 12,31. Предыдущий рекорд турниров, 12,38, принадлежал Йорданке Донковой (Болгария) и был установлен 12 августа 1986 года.