Крамник победил в первой партии 1/32 финала КМ, Карякин и Дубов сыграли вничью

Россиянин Владимир Крамник в первой партии второго круга Кубка мира по шахматам в Тбилиси победил белыми фигурами соотечественника — Антона Демченко. Также победил Владимир Федосеев. Александр Грищук чёрными фигурами сыграл вничью с перуанцем Хорхе Кори Тельо, а Сергей Карякин белыми разошёлся миром ещё с одним россиянином — Даниилом Дубовым, а Ян Непомнящий черными сыграл вничью с Башкараном Адхибаном из Индии.

Также вничью сыграли Александр Мотылев, Владислав Артемьев, Максим Матлаков, Дмитрий Андрейкин, Никита Витюгов, Евгений Наер и Евгений Томашевский, а Алексей Дреев, Борис Грачев и Эрнесто Инаркиев потерпели поражения.