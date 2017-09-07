Россиянки вышли в полуфинал ЧМ U20 по водному поло в Греции

Сборная России среди девушек не старше 20 лет в четвертьфинале чемпионата мира в Волосе (Греция) в упорной борьбе сломили сопротивление команды Италии, выиграв со счётом 5:4.

В полуфинале соревнований российская команда сыграет со сборной Испании, которая в другом четвертьфинальном матче оказалась сильнее ватерполисток из Венгрии, победив со счётом 15:8. Встреча пройдёт в пятницу, 8 сентября. Во втором полуфинале сыграют сборные Греции и Нидерландов.

Водное поло. Девушки. Чемпионат мира U20. Волос, Греция

Четвертьфинал



Россия — Италия — 5:4 (1:0, 1:1, 1:1, 2:2).