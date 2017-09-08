«Кристалл» вышел в финал Кубка России по пляжному футболу, обыграв «Локомотив»

В Самаре состоялся первый полуфинальный матч Кубка России-2017, в котором московский «Локомотив» сложил с себя полномочия действующего победителя, уступив «Кристаллу» со счётом 3:4. В течение всего матча «Локомотив» выступал в роли догоняющего. Но когда за 40 секунд до конца основного времени Артур Папоротный забил четвёртый мяч питерцев, отыграьбся «железнодорожники» уже не успели.

«Кристалл» стал первым финалистом турнира и сыграет за титул с победителем пары «Дельта» – «Крылья Советов».

Пляжный футбол. Кубок России. Самара

Полуфинал

«Локомотив» (Москва) — «Кристалл» (Санкт-Петербург) — 3:4 (2:3, 0:0, 1:1).