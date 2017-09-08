Видеотрансляция матча ЧР по гандболу «Динамо-Виктор» — «Чеховские медведи»

8 сентября в рамках чемпионата России среди мужских команд Суперлиги «Чеховские медведи» сыграют Невинномысске с «Динамо-Виктором». Год назад команды встречались между собой в первом матче чемпионата России, и тогда ставропольский клуб одержал сенсационную победу над чемпионом со счётом 27:26.

Сезон-2016/17 вообще получился для ставропольского клуба лучшим в истории, команда Сергея Клёнова заняла четвёртое место и добралась до «Финала четырёх» Кубка России.

Начало трансляции в 19:00 по московскому времени.

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