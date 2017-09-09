«Дина» проиграла МФК КПРФ во втором туре российской Суперлиги

КПРФ во втором матче второго тура российской мини-футбольной Суперлиги обыграл «Дину» со счётом 6:3. Первая встреча московских команд, которая состоялась 8 сентября, завершилась победой «Дины» — 4:2.
Мини-футбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига
Второй тур. Второй матч
КПРФ (Москва) — «Дина» (Москва) — 6:3 (2:1)
Голы: Сирило, 5 (1:0); Багиров, 15 (2:0); Ниязов, 19 (2:1); Чистополов, 30 (2:2); Асадов, 35 (3:2); Паулиньо, 44 (4:2); Сирило, 45 (5:2); Асадов, 47 (6:2); Ситников, 50 (6:3).
МФК КПРФ одержал первую победу в четырёх матчах. У «Дины» одна победа и одно поражение.