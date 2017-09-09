МФК «Газпром-Югра» выиграл третий матч подряд на старте ЧР

«Газпром-Югра» в первом матче второго тура российской мини-футбольной Суперлиги обыграл «Автодор» со счётом 4:1. Хет-триком в составе хозяев отметился Кайо. Вторая встреча этих команд состоится 10 сентября.

Мини-футбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига

Второй тур. Первый матч

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Автодор» (Смоленск) — 4:1 (2:1).

Голы: Кайо, 2 (1:0); Мурашов, 6 (1:1); Кайо, 12 (2:1); Сигнев, 46 (3:1); Кайо, 50 (4:1).

Команда из Югорска выиграла третий матч подряд на старте чемпионата России. Смоленский коллектив потерпел третье поражение.