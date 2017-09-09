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Борцы-вольники Балтуев и Багаев выиграли юношеский чемпионат мира

9 сентября 2017, суббота. 21:16 Другие

На юношеском чемпионате мира по спортивной борьбе в Афинах (Греция) разыграны первые пять комплектов наград среди борцов вольного стиля. В финалы вышли двое россиян — Фёдор Балтуев (до 50 кг) и Алан Багаев (до 85 кг). Оба спортсмена вышли победителями из решающих схваток.

Балтуев на последних секундах вырвал победу у борца из Азербайджана Махира Маммадзады. Россиянин уступал — 4:7, но в концовке ему удалось сделать четырёхбалльную «кочергу». Багаев свой финальный поединок выиграл без технических действий — 1:1.

Сосламбек Будаев стал бронзовым призером в весовой категории до 69 кг.

Вольная борьба. Чемпионат мира среди юношей. Афины, Греция
До 50 кг

1. Фёдор Балтуев (Россия).
2. Махир Маммадзада (Азербайджан).
3. Акбар Курбанов (Казахстан) и Фаррух Шарипов (Узбекистан).

До 69 кг

1. Вильяс Франсис Леван (США).
2. Дауд Ибрагимов (Азербайджан).
3. Сосламбек Будаев (Россия) и Мохаммад Ашгар Ноходиларими (Иран).

До 85 кг

1. Алан Багаев (Россия).
2. Аббас Али Фороутанрами (Иран).
3. Данило Стасюк (Украина) и Гэвин Ли Хоффман (США).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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9 сентября 2017, суббота
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