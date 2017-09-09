Борцы-вольники Балтуев и Багаев выиграли юношеский чемпионат мира

На юношеском чемпионате мира по спортивной борьбе в Афинах (Греция) разыграны первые пять комплектов наград среди борцов вольного стиля. В финалы вышли двое россиян — Фёдор Балтуев (до 50 кг) и Алан Багаев (до 85 кг). Оба спортсмена вышли победителями из решающих схваток.
Балтуев на последних секундах вырвал победу у борца из Азербайджана Махира Маммадзады. Россиянин уступал — 4:7, но в концовке ему удалось сделать четырёхбалльную «кочергу». Багаев свой финальный поединок выиграл без технических действий — 1:1.
Сосламбек Будаев стал бронзовым призером в весовой категории до 69 кг.
Вольная борьба. Чемпионат мира среди юношей. Афины, Греция
До 50 кг
1. Фёдор Балтуев (Россия).
2. Махир Маммадзада (Азербайджан).
3. Акбар Курбанов (Казахстан) и Фаррух Шарипов (Узбекистан).
До 69 кг
1. Вильяс Франсис Леван (США).
2. Дауд Ибрагимов (Азербайджан).
3. Сосламбек Будаев (Россия) и Мохаммад Ашгар Ноходиларими (Иран).
До 85 кг
1. Алан Багаев (Россия).
2. Аббас Али Фороутанрами (Иран).
3. Данило Стасюк (Украина) и Гэвин Ли Хоффман (США).