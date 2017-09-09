Закарин: почему бы не попробовать выиграть «Вуэльту» в следующем году?

Российский велогонщик команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин вышел на третье место в общем зачёте за день до окончания «Вуэльты Испании». Завтра гонщикам предстоит проехать заключительный равнинный этап с финишем в Мадриде.

«В это всё ещё трудно поверить. Это чудо. Последние 3 км гонки, я знал, что должен что-то сделать, но у меня не было никакого реального плана. Я делал всё, что мог, что позволяло моё тело. Ещё никогда в жизни я, наверное, так не ехал. Это было непросто, так как я боялся сжечь себя. В любом случае я работал по максимуму, и это сработало. Я очень счастлив.

Казалось, Кельдерман приблизился на мгновение, но я не смотрел назад, так как Контадор был впереди. Всё моё внимание было направлено на него. В конце концов, я понятия не имел, где Кельдерман, это было неважно, так как я был занят Контадором.

Теперь я на подиуме гонки Гранд-тура. Я очень доволен. Думаю, что в ближайшие три года я смогу стремиться к большему. Почему бы не попробовать выиграть в следующем году? Это большой результат для всей команды», — приводит слова Закарина официальный сайт Katusha-Alpecin.