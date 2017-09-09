Капитан «Кристалла»: за финал чемпионата России стыдно всем игрокам команды

Капитан «Кристалла» Кирилл Романов поделился впечатлениями от победы в финале Кубка России над «Крыльями Советов» (3:0) и подвёл итоги сезона.

«Понимали, что в финале абсолютно точно будет нелегко, что нас ожидает именно бой, а не рядовая игра, что «Крылья» будут до последнего биться, поскольку это шанс и для них. Ещё и погодные условия ухудшились, песок стал вязким, текучим. Хорошо разобрали соперника, их легионеров, постарались прикрыть их на всю игру, потому что вся острота «Крыльев» идёт именно от них. Многое получалось в этой игре, только увеличить преимущество всё никак не удавалось. Из-за этого присутствовала небольшая нервозность. Но в целом хорошо, что победили, что на мажорной ноте закончили клубный сезон. От побед никогда не устанешь! К этому мы стремимся всегда, ведь ради этого ты, собственно говоря, и работаешь зимой, весной.

Если не брать во внимание финальную серию чемпионата России, то за сезон «Кристаллу» можно поставить четвёрку. А вот за финал стыдно всем игрокам. Не конкретно за результат, а за содержание игры, от которого и получился такой результат. Как минимум за один матч мы в той серии с «Локомотивом» точно должны были цепляться. До сих пор не понимаем, почему так произошло. Точнее, ту серию мы уже разобрали, сделали выводы, просто досада осталась. Вчера себе в первую очередь доказали, что в том финале мы сыграли неправильно. А вот к Кубку подошли основательно, сыграли достойно. Многое получалось, многие качества проявились, и это радует», — приводит слова Романова beachsoccerrussia.ru.