Прямая видеотрансляция матча Суперлиги «Динамо» — УГНТУ-ВНЗМ

Астраханское «Динамо» в первом туре мужского чемпионата России по гандболу на своей площадке примет уфимский УГНТУ-ВНЗМ. Матч начнётся в 17:00 по московскому времени. Обе команды в нынешнем розыгрыше мужской гандбольной Суперлиги ещё не играли.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию прямую видеотрансляцию этой встречи:

Посмотреть трансляцию можно в Интернете.

Гандболисты из Башкортостана в субботу, 16 сентября, сыграют с «Динамо-Виктор» из Ставрополя, а 22 сентября встреча с «Динамо-Виктор» предстоит астраханцам.