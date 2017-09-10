Стрелки Тёплый и Коновалова завоевали золото ЧМ в ските среди смешанных команд

Турниром смешанных команд в ските завершился чемпионат мира по стендовой стрельбе, который проходил в подмосковном стрелковом комплексе «Лисья нора». Золотые медали в последнем виде программы соревнований завоевали россияне Надежда Коновалова и Николай Тёплый. В финале хозяева были точнее американцев Хайдена Стюарта и Дани Джо Вицци, выиграв дуэль со счётом 30:27. Бронзовыми призёрами стали итальянцы Таммаро Кассандро и Катюша Спада.

Стендовая стрельба. Чемпионат мира. Московская область

Скит. Смешанные команды

1. Россия (Николай Тёплый, Надежда Коновалова).

2. США (Хайден Стюарт, Дани Джо Вицци).

3. Италия (Таммаро Кассандро, Катюша Спада).