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Стрелки Тёплый и Коновалова завоевали золото ЧМ в ските среди смешанных команд

10 сентября 2017, воскресенье. 17:21 Другие

Турниром смешанных команд в ските завершился чемпионат мира по стендовой стрельбе, который проходил в подмосковном стрелковом комплексе «Лисья нора». Золотые медали в последнем виде программы соревнований завоевали россияне Надежда Коновалова и Николай Тёплый. В финале хозяева были точнее американцев Хайдена Стюарта и Дани Джо Вицци, выиграв дуэль со счётом 30:27. Бронзовыми призёрами стали итальянцы Таммаро Кассандро и Катюша Спада.

Стендовая стрельба. Чемпионат мира. Московская область
Скит. Смешанные команды

1. Россия (Николай Тёплый, Надежда Коновалова).
2. США (Хайден Стюарт, Дани Джо Вицци).
3. Италия (Таммаро Кассандро, Катюша Спада).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Надежда Коновалова Николай Тёплый
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10 сентября 2017, воскресенье
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