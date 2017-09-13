Прямая видеотрансляция матча ЧР по гандболу «Звезда» — «Университет»

В очередном матче чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги «Звезда» из Звенигорода дома сыграет с командой «Университет» из Ижевска. Матч начнётся в 19:30 по московскому времени.



«Звезда» в этом сезоне провела два матча, победив «Ставрополье-СКФУ» из Ставрополя и уступив «Ростов-Дону». «Университет» победил волгоградское «Динамо-Синару» и сыграв вничью с московским «Лучом». Таким образом, в активе «Звезды» 2 очка, а у «Университета» — 3.



«Чемпионат» предлагает вашему вниманию прямую видеотрансляцию этой встречи.