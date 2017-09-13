Ефимова: одно время хотела петь, но затем появилась мечта — выиграть Олимпиаду

Пятикратная чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова рассказала, как у неё появилась мечта стать олимпийской чемпионкой.



«Одно время мне очень хотелось петь, но судьба распорядилась иначе. Мой папа и, по совместительству, первый и нынешний тренер когда-то посеял во мне мечту, что я должна стать олимпийской чемпионкой, и с тех пор ни о чём другом я думать не могла.

Хорошо помню тот момент. Мы с папой часто вместе шли домой после тренировки, и однажды он сказал, что было бы здорово попасть на Олимпиаду. Я сказала что-то вроде «Отличная идея». И с тех пор она не потеряла своей привлекательности. Я всегда старалась об этом много не рассуждать, а просто шла к своей цели. Отец стал моим первым тренером и человеком, поверившим в меня. Только благодаря ему я тот человек, которым являюсь сейчас", — приводит слова Ефимовой «Телепрограмма».