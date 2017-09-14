Нето: я 8 лет назад предупреждал МОК о коррумпированности Нузмана

Бывший сотрудник Национального олимпийского комитета Бразилии Альберто Маррей Нето сообщил, что ещё 8 лет назад информировал Международный олимпийский комитет о коррумпированности главы НОК страны Карлоса Артура Нузмана, но должной реакции не последовало, сообщает AP.

В начале сентября полиция Рио-де-Жанейро провела обыск в доме Нузмана, возглавлявшего оргкомитет Олимпиады-2016, в рамках расследования возможного подкупа при выборе Рио-де-Жанейро столицей Игр-2016. Нузман подозревается в даче взятки в размере $ 2 млн.

«Я был в оппозиции к Нузману в его стремлении добиться проведения Олимпийских игр в Бразилии и в том, как он распоряжался деньгами на крупных соревнованиях. Мне казалось, что тратить такие средства на столь крупные соревнования неуместно», — сказал Нето.