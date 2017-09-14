ФГСР: гребцы РФ 15 сентября получат американские визы и 18-го полетят на ЧМ

Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин сообщил, что 15 сентября все члены сборной России по академической гребле получат американские визы, а 18 сентября отправятся на чемпионат мира в Сарасоту (США). Ранее Свирин заявлял о наличии проблем с визами у более чем 18 спортсменов и тренеров. Чемпионат мира стартует 24 сентября.

«Буквально только что вышел из консульства США. Уже 22 человека прошли собеседование, завтра его пройдёт последняя группа. Никаких трудностей не возникает, всё спокойно, всё в штатном режиме. В пятницу во второй половине дня спортсмены получат паспорта, в понедельник в полном составе вылетят в США», — цитирует Свирина «Р-Спорт».