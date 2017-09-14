«Сунгуль» в Снежинске сыграл вничью с «Университетом» в мужском ЧР по гандболу

В матче мужского чемпионата России по гандболу «Сунгуль» из Снежинска на своей площадке сыграл вничью с «Университетом Лесгафта-Нева» из Санкт-Петербурга — 25:25. Самым результативным игроком стал Дмитрий Киселёв из «Университета», забивший 11 голов.



В первой игре нынешнего сезона «Сунгуль» одержал победу над московским «УОР № 2» (36:28). «Университет Лесгафта-Нева» также уверенно переиграл «УОР № 2» — 32:18. Следующим соперником обеих команд станет московский «Спартак». «Университет» встретится с ним 19 сентября, а «Сунгуль» — 21 сентября.



Гандбол. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига



«Сунгуль» (Снежинск) — «Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург) — 25:25 (12:9).