В. Крышанов: сборная России допустила лишь одну ошибку в матче с белорусами

Защитник сборной России по пляжному футболу Виктор Крышанов, забивший два гола в победном матче над командой Беларуси в Суперфинале Евролиги в Террачине, прокомментировал ход встречи. Напомним, что россияне победили со счётом 4:1.

«Я бы не сказал, что мы сыграли идеально, где-то на „четыре с плюсом“. Не получилось забить первыми. Мы пропустили, и это усложнило нам игру. Хорошо, что удалось быстро отыграться, ведь если бы в наши ворота залетел второй мяч, нам было бы намного сложнее. Наверное, это единственная ошибка в нашей игре сегодня.

В целом мы выполнили установку тренера, все парни играли здорово, бились за каждый мяч, а по такому песку это было ключевым фактором, потому что команда соперника была хорошо готова физически. Мы разобрали тактическую схему соперника и действовали, исходя из этого анализа. Думаю, что у нас всё получилось, поскольку моментов у наших ворот было минимальное количество", — приводит слова Крышанова Beachsoccerrussia.