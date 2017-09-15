Дзюдоист Шериев завоевал золото чемпионата Европы U21

Российские дзюдоисты завоевали одну золотую и три бронзовые медали в первый день чемпионате Европы U21, который проходит в Мариборе (Словения).

Победу одержал Муртаз Шериев (весовая категория до 55 кг), бронзовыми призёрами стали Рамазан Абдулаев (до 60 кг), Давид Гамосов (до 73 кг) и Кристина Булгакова (до 44 кг).

Дзюдо. Чемпионат Европы U21. Марибор, Словения

Мужчины. До 55 кг

1. Муртаз Шериев (Россия)

2. Рашкхан Бакхишалиев (Азербайджан)

3. Влад Лункан (Румыния) и Тео Рауль Хербрард (Франция)

До 60 кг

1. Карамат Хусейнов (Азербаджан)

2. Джоре Верстраетен (Бельгия)

3. Рамазан Абдулаев (Россия) и Наоуфал Ез Зеррад (Бельгия)

До 73 кг

1. Хидаят Хайдаров (Азербайджан)

2. Мурад Фатийев (Азербайджан)

3. Давид Гамосов (Россия) и Тато Григолашвили (Грузия )

Женщины. До 44 кг

1. Джастин Дефеул (Франция)

2. Лоис Петит (Бельгия)

3. Кристина Булгакова (Россия) и Михаель Чисс (Румыния)