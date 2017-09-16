Карелин: русским борцам должно быть по барабану, какие правила нам предлагают

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин оценил методику подготовки спортсменов к главным соревнованиям, а также прокомментировал влияние изменений в правилах борьбы на выступление российских борцов.

«Два-три турнира в год — это не так много. В наших традициях подготовки их должно быть хотя бы пять. Если вы думаете, что я излагаю какую-то старинную советскую версию подготовки борцов, я вас уверяю, это не так. Американские борцы так готовятся, устраивая себе турне по странам, где принимают участие в шести-восьми турнирах, меняют весовые категории. Для чего они это делают? Чтобы набрать материал для работы над ошибками.

Борцам должно быть по барабану, какие правила нам предлагают. Как сказал Шамиль Хисамутдинов, как бы правила ни менялись, хороший борец на коленях будет побеждать", — приводит слова Карелина «Советский спорт».