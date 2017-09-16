«Тюмень» обыграла «Дину» в чемпионате России по мини-футболу

Завершились два матча третьего тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. «Тюмень» на выезде обыграла московскую «Дину» со счётом 5:2.
В другом матче тура сыктывкарская «Новая генерация» и глазовский «Прогресс» сыграли вничью — 1:1.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 3-й тур
«Дина» (Москва) – «Тюмень» — 2:5 (0:5).
Голы: Ситников, 33, Ниязов, 43 – Коцич, 2, Упалев, 3, Батырев, 6, Милованов, 10, Бахур, 17.
«Новая генерация» (Сыктывкар) – «Прогресс» (Глазов) – 1:1 (0:0).
Голы: Коданев, 43 — Оппер, 50.