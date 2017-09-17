Пляжный футбол. Суперфинал. Как Россия обыграла Португалию. Все голы финала

Сборная России по пляжному футболу выиграла Суперфинал Евролиги-2017. В финальном матче команда Михаила Лихачёва переиграла Португалию — 3:1. В составе нашей сборной два гола забил лучший игрок турнира Артур Папоротный, ещё один мяч на счету Юрия Крашенинникова.

Блестяще сыграл в финале голкипер сборной России Максим Чужков, совершивший несколько головокружительных сейвов и признанный лучшим вратарём турнира. Его спасения, а также все голы и опасные моменты финала Суперфинала Евролиги пляжного футбола Россия — Португалия можно посмотреть в видео обзоре матча.