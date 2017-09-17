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Паралимпийцы РФ стали чемпионами мира по стрельбе из лука

17 сентября 2017, воскресенье. 23:26 Другие

Спортсмены сборной команды России стали обладателями одной награды высшего достоинства, трёх серебряных и двух бронзовых медалей на чемпионате мира по стрельбе из лука (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата), проходящем в Пекине (Китай), сообщает пресс-служба ПКР.

Чемпионами мира стали Сергей Хутаков, Антон Зяпаев и Кирилл Смирнов. В командном турнире в стрельбе из классического лука россияне в финале со счётом 6:2 победили сборную США.

На аналогичном турнире, который проходил с 23 по 30 августа 2015 года в Германии, сборная России завоевала 2 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую медали.

Источник: Паралимпийский комитет России Сообщить об ошибке
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