Паралимпийцы РФ стали чемпионами мира по стрельбе из лука

Спортсмены сборной команды России стали обладателями одной награды высшего достоинства, трёх серебряных и двух бронзовых медалей на чемпионате мира по стрельбе из лука (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата), проходящем в Пекине (Китай), сообщает пресс-служба ПКР.

Чемпионами мира стали Сергей Хутаков, Антон Зяпаев и Кирилл Смирнов. В командном турнире в стрельбе из классического лука россияне в финале со счётом 6:2 победили сборную США.

На аналогичном турнире, который проходил с 23 по 30 августа 2015 года в Германии, сборная России завоевала 2 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую медали.