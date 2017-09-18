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Тягачёв: западные организации оказались в заложниках Родченкова

18 сентября 2017, понедельник. 00:25 Другие

Почётный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачёв прокомментировал публикацию New York Times о том, что среди 96 проверенных российских спортсменов из списка Макларена факт применения запрещенных веществ доказан лишь в одном случае. По остальным 95 эпизодам нет достаточных доказательств виновности россиян.

«Как и ожидалось, при более тщательной проверке сведений Родченкова основная их часть оказалась ложной. Сейчас российской стороне — в первую очередь президенту ОКР Александру Жукову и председателю Независимой комиссии общественной антидопинговой комиссии — нужно максимально плотно взаимодействовать с МОК и ВАДА, проявляя готовность сотрудничать по искоренению действительно имевших место в нашей системе проблем, но при этом подробно изложить доводы насчет ошибок комиссии Макларена. Если по итогам проверки почти сотни спортсменов оказывается такой процент оправданных, значит, в этом докладе и дальше будут выявляться существенные изъяны.

Западные организации оказались в заложниках Родченкова, который талантливо приукрасил — а в большинстве случаев просто сфальсифицировал — сведения про махинациям России с допингом, придумал истории про смешивания препаратов с алкоголем, чтобы выветрить следы допинга из организма. Мне уже тогда было смешно всё это читать. Было заметно, что Родченков пытается подороже продать себя американским СМИ и властям, чтобы получить политическое убежище. А в структурах ВАДА нашлись желающие этим воспользоваться. Кто-то — чтобы уколоть Россию, а кто-то — чтобы оправдать многомиллионные бюджеты антидопингового агентства», — приводят слова Тягачёва «Известия».

«Доказательств мало, потому что их слишком хорошо спрятали»
И это говорит глава ВАДА. Шах, мат и пат всем, кто ещё не верит в грустный конец истории для российского спорта.
Источник: Известия Сообщить об ошибке
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