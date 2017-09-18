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Бухлицкий: жалко португальцев — сложно проигрывать матчи, где у тебя нет шансов

18 сентября 2017, понедельник. 01:01 Другие

Двукратный чемпион мира по пляжному футболу, вратарь Андрей Бухлицкий прокомментировал победу сборной России над Португалией (3:1) в финале Евролиги, которую наблюдал в качестве зрителя.

«Если честно, я даже не сомневался в победе. Было у меня какое-то внутреннее спокойствие. Команда монолитная, каждый человек в ней делает то, что должен делать, – это и складывается в результат. А вообще, я счастлив. Это круто! Тем более победили с таким запасом, так уверенно. Мне даже жалко португальцев, потому что всегда сложно проигрывать матчи, где у тебя нет шансов. В этот раз всё встало на свои места. Мы возвращаемся на победный путь.

Сегодня у нас стало больше на семь или восемь чемпионов Европы. Трудно подобрать какие-то слова… Раз выиграли, причём сыграли так надёжно, значит, что тренерский штаб в лице Михаила Викторовича достучался до игроков и правильно определил, как и что делать. Всё сегодня сошлось. Хотя так всегда бывает: если команда выиграла, то все – молодцы.

В порядке ли Макс Чужков? В полном! Другого претендента на звание лучшего вратаря, кроме Макса, просто не было, и финальным матчем он это только подтвердил. У него был очень тяжёлый сезон: одному играть гиперсложно. Но в этом есть и плюс: масса игрового времени. Всегда чем больше ты играешь, тем больше у тебя получается – главное этим пользоваться. И Макс это делает прекрасно.

Тяжело ли со стороны смотреть за победами команды? Очень! Снаружи у меня нет эмоций, но внутри их очень много. Хотел было сказать, что я впервые в подобной ситуации, но как-то она уже затягивается. Тяжело, конечно, смотреть, но и радостно. Закончить хочу тем же, чем и начал. Я счастлив, чуть ли не до слёз. Теперь нужно восстанавливаться, и я иду по этому пути, а победы сборной меня лечат», — приводит слова Бухлицкого Beachsoccerrussia.

Пляжный футбол. Суперфинал. Как Россия обыграла Португалию. Все голы финала
Источник: beachsoccerrussia.ru Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России - Пляжный футбол Андрей Бухлицкий Михаил Лихачёв
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