Парашютист Гмызин установил мировой рекорд в «скоростном падении»

В рамках чемпионата России по парашютному спорту, который проходил в «Аэрограде Коломна», состоялись соревнования в достаточно молодой и необычной дисциплине «скоростное падение», сообщает пресс-служба Федерации парашютного спорта России. Подобные старты проводились среди российских парашютистов впервые. Цель спортсменов — развить максимальную вертикальную скорость. Она определяется как среднее значение на отрезке 1 километр – между отметками 2700 и 1700 метров.

Чемпионом России в дисциплине «скоростное падение», установив новый мировой рекорд скорости (608,06 км/ч), стал Дмитрий Гмызин. Серебро и бронзу взяли Сергей Подчувалов и Кирилл Тюпанов, соответственно.