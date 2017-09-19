Российский ходок Иванов погиб в Москве от ножевого ранения

23-летний российский ходок Николай Иванов погиб от ножевого ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Иванов был ранен 15 сентября на юго-востоке Москвы.

«Ночью 15 сентября около дома 25 по улице Генерала Кузнецова неизвестный нанёс ножевое ранение Николаю Иванову 1993 года рождения. Иванов был госпитализирован в больницу, где через час скончался», — сообщил источник.

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».