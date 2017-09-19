Лучшим спортсменом прошедшей недели по версии «Спорт FM» стал Папоротный

Каждый понедельник в рамках программы Top Sport ведущие радиостанции «Спорт FM» выбирают лучшего спортсмена прошедшей недели. В голосовании приняли участие более тысячи слушателей.

В этот понедельник четвертую строчку рейтинга разделили Артём Одинцов и Никита Федотов. За ватерполиста казанского «Синтеза», пробившегося с командой во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, и бронзового призера этапа Мировой серии по хайдайвингу проголосовали по 4% слушателей. Тройку лидеров на этой недели замкнул автогонщик Егор Оруджев, ставший лучшим на этапе Мировой серии Формулы V8 в Остине. Поклонников автоспорта среди голосовавших оказалось около 12%.

На второй строчке рейтинга расположилась Полина Михайлова. Она вместе с Яной Носковой и Ольгой Воробьёвой завоевала неожиданную для России бронзовую медаль командного чемпионата Европы по настольному теннису. Этой награде обрадовались почти 19% слушателей «Спорт FM».

Единоличным лидером соревнований стал Артур Папоротный. За MVP Евролиги по пляжному футболу проголосовали более 60% респондентов. Победа в Евролиге по пляжному футболу также оказалась важнее для редакции радиостанции и опрошенных артистов. Голос за Папоротного отдали знаток клуба «Что? Где? Когда?» Борис Левин, певец Пьер Нарцисс, народный артист Вячеслав Добрынин и другие.