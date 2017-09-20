ФХМР продлила дисквалификацию игрока «Водника» Пивоварова на неопределённый срок

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России продлил дисквалификацию игрока архангельского «Водника» Олега Пивоварова на неопределённый срок. Хоккеист 1 марта был дисквалифицирован на 6 месяцев по итогам скандального матча чемпионата России между «Водником» и «Байкалом-Энергией».

«Сегодня хоккейный клуб „Водник“ получил ответ из Федерации хоккея с мячом России на свои многочисленные обращения по поводу досрочного снятия дисквалификации с Олега Пивоварова. Контрольно-дисциплинарный комитет ФХМР посчитал, что веских аргументов для снятия дисквалификации клуб не представил. При этом конкретных сроков дисквалификации Олега Пивоварова в письме так и не обозначено», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Водника».

Напомним, встреча прошла в феврале и завершилась со счетом 11:9 в пользу иркутского клуба, а все голы были забиты в свои ворота. Пивоваров совершил 11 автоголов. Позже результат матча был аннулирован, а встреча была переиграна.