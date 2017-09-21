Француз Давид Лаппартьен избран на пост президента Международного союза велосипедистов (UCI). Голосование состоялось в рамках конгресса организации в Бергене (Норвегия), где продолжается чемпионат мира по велоспорту на шоссе.

Конкурентом Лаппартьена на выборах был британец Брайан Куксон, возглавлявший Международный союз велосипедистов с 2013 года.

В итоге за француза было отдано 37 голосов, а за представителя Великобритании — 8.

С 2013 года Лаппартьен является президентом Европейского союза велосипедистов.