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Лаппартьен избран на пост президента Международного союза велосипедистов

21 сентября 2017, четверг. 13:44 Другие

Француз Давид Лаппартьен избран на пост президента Международного союза велосипедистов (UCI). Голосование состоялось в рамках конгресса организации в Бергене (Норвегия), где продолжается чемпионат мира по велоспорту на шоссе.

Конкурентом Лаппартьена на выборах был британец Брайан Куксон, возглавлявший Международный союз велосипедистов с 2013 года.

В итоге за француза было отдано 37 голосов, а за представителя Великобритании — 8.

С 2013 года Лаппартьен является президентом Европейского союза велосипедистов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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21 сентября 2017, четверг
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