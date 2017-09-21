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Макаров вошёл в руководящий комитет Международного союза велосипедистов

21 сентября 2017, четверг. 16:59 Другие

Бывший президент Федерации велосипедного спорта России, почётный президент организации Игорь Макаров переизбран в руководящий комитет Международного союза велосипедистов. Выборы нового состава руководящего органа UCI состоялись на конгрессе федерации в Бергене (Норвегия).

В марте 2017 года конгресс Европейского союза велосипедистов выдвинул кандидатуру Макарова в руководящий комитет международной федерации, в который он входит с сентября 2011 года.

Напомним, что ранее состоялись выборы президента UCI, победу на которых одержал француз Давид Лапартьен, получивший больше голосов, чем британец Брайан Куксон, занимавший пост главы UCI с 2013 года.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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21 сентября 2017, четверг
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