Макаров вошёл в руководящий комитет Международного союза велосипедистов

Бывший президент Федерации велосипедного спорта России, почётный президент организации Игорь Макаров переизбран в руководящий комитет Международного союза велосипедистов. Выборы нового состава руководящего органа UCI состоялись на конгрессе федерации в Бергене (Норвегия).

В марте 2017 года конгресс Европейского союза велосипедистов выдвинул кандидатуру Макарова в руководящий комитет международной федерации, в который он входит с сентября 2011 года.

Напомним, что ранее состоялись выборы президента UCI, победу на которых одержал француз Давид Лапартьен, получивший больше голосов, чем британец Брайан Куксон, занимавший пост главы UCI с 2013 года.