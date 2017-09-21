Китаец Дин Лижэнь стал первым финалистом Кубка мира по шахматам в Тбилиси

Китаец Дин Лижэнь на тай-брейке полуфинала Кубка мира по шахматам в Тбилиси оказался сильнее представителя США Уэсли Со со счётом 3,5-2,5. В третьей партии в быстрые шахматы Дин добился победы чёрными фигурами, а четвёртую свёл вничью. Это гарантировало ему выход в финал и место на турнире претендентов.

За титул китайский шахматист поспорит либо с армянином Левоном Ароняном, либо с французом Максимом Вашье-Лагравом, которые также выявляют сильнейшего на тай-брейке.

Финал Кубка мира в Тбилиси стартует 23 сентября.