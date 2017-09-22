Лавров: олимпийское движение должно оставаться вне политики

21 сентября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, выступая с трибуны Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций, сказал, что олимпийское движение и спорт в целом должны оставаться вне политики.

«Вне политики должно оставаться международное олимпийское и в целом спортивное движение. Необходимо воспитывать прежде всего у молодёжи уважение к культурному и цивилизационному многообразию современного мира», — приводит слова Лаврова «РИА Новости».

Лавров является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».