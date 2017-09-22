Bronenosec борется за медали финального этапа 52 SUPER SERIES сезона-2017

На острове Менорка (Испания) продолжаются соревнования заключительного этапа 52 SUPER SERIES сезона-2017 — Menorca Sailing Week 2017. Накануне судейский комитет смог провести ещё две гонки.



«Сегодня были сложные условия для всех: и для примеров, и для рулевого, и для тактиков… Слабый заходистый ветер пока держит всех в напряжении. Нам удалось немного лучше других справиться с погодой и настройкой лодки, смотрим в будущее с оптимизмом», — рассказал тактик команды Bronenosec Морган Ларсон.



По результатам четырёх гонок команда яхт-клуба Санкт-Петербурга Bronenosec Sailing Team занимает четвёртую строчку общего зачёта этапа. Первое и пятое места разделяет всего два очка. Лидирует итальянская Azzurra, немцы из команды Platon — вторые, действующий победитель сезона-2016 Quantum из США идёт третьим. На пятой строчке — британский «Гладиатор».



Регата завершится 24 сентября.

Посмотреть видеообзор можно в аккаунте яхт-клуба Санкт-Петербурга в YouTube.