Гимнастка Ильянкова сможет выступить на чемпионате мира в Монреале

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что гимнастка Анастасия Ильянкова сможет принять участие в чемпионате мира, несмотря на недавние проблемы со здоровьем. Соревнования пройдут в Монреале 2-8 октября.

“Боль в позвоночнике ушла, спортсменка на тренировках уже делает все комбинации. Не хочется сглазить, но сейчас у нас нет никаких оснований менять её на какую-то другую гимнастку", — цитирует Родионенко ТАСС.

Ранее Родионенко утверждала, что вместо Ильянковой на чемпионат мира может отправиться Мария Харенкова.