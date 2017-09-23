Российские пары заняли весь пьедестал на этапе юниорского Гран-при в Минске

Российские дуэты заняли все три первых места в соревнованиях спортивных пар на четвёртом этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Минске. Победили Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, вторыми стали Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот, а замкнули тройку призёров Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. Четвёртый этап. Минск, Беларусь

Спортивные пары. Итоговая классификация



1. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 166,24.

2. Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот (Россия) – 162,14.

3. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) – 150,21.