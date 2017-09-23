Жуков: нет оснований говорить о необходимости отказа от участия в ОИ-2018

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что Москва не думает об отказе от участия в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане из-за ситуации на Корейском полуострове.

«Пока нет никаких оснований говорить о необходимости отказа от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане. Опасения надуманны», — приводит слова Жукова «Интерфакс».

Президент ОКР отметил, что любая страна — хозяйка Олимпиады берёт на себя определённые обязательства, в том числе даёт гарантии безопасности. Россия тоже подписывала соответствующий контракт с Международным олимпийским комитетом при проведении Олимпиады в Сочи.