МФК «Спартак» сыграет с «Сибиряком» в 1/8 финала Кубка России

24 сентября были сыграны заключительные матчи второго этапа Кубка России по мини-футболу в конференции «Запад». Московский мини-футбольный клуб «Спартак», одержавший победы над «Алмазом-АЛРОСА» (Мирный), «Оргхимом» (Нижний Новгород) и «ИрАэро» (Иркутск) и занявший первое место в группе, за выход в четвертьфинал поспорит с новосибирским «Сибиряком». 1 октября команды сыграют в Москве, ответная встреча пройдёт 27 октября в Новосибирске.

«Алмаз-АЛРОСА», ставший вторым, сразится с югорским клубом «Газпром-Югра», сообщает официальный сайт Ассоциации мини-футбола России.