Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Боброва и Соловьёв просят подсказать идею для показательного номера

26 сентября 2017, вторник. 00:43 Другие

Российский фигурист Дмитрий Соловьёв, выступающий в танцевальном дуэте с Екатериной Бобровой, обратился к болельщикам с просьбой подсказать идею для показательного номера в олимпийском сезоне.

«Друзья, у вас появилась возможность поучаствовать в выборе идеи для нашего показательного номера в этом сезоне. Так как он для нас во многом особенный, хотелось бы поставить что-то интересное и необычное. Мы будем рады каждой вашей идее», – написал Соловьёв на своей странице в «Инстаграм».

Фото доступно в «Инстаграме» Дмитрия Соловьёва.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Дмитрий Соловьёв Екатерина Боброва Фото
Новости. Другие
26 сентября 2017, вторник
01:00 М. Фуркад снялся в ролике для французского бренда одежды
00:43 Боброва и Соловьёв просят подсказать идею для показательного номера
00:25 Трефилов: гандболистки РФ готовятся к серьёзным боевым действиям
25 сентября 2017, понедельник
23:37 Коляда: случай с моей короткой программой в Братиславе — это нештатная ситуация
23:17 USOC: спортсмены США готовятся поехать на Олимпиаду-2018 в Корею
22:25 Столбова, Климов, Коляда и Туктамышева выступят на Finlandia Trophy
22:02 Медведева: важно кататься без ошибок, чтобы рассказать свою историю на льду
21:41 Трефилов: женский чемпионат России по гандболу похож на рваное одеяло
21:24 Сборные России и Португалии по мини-футболу сыграли вничью в товарищеском матче
21:06 Мутко: что касается РУСАДА, то «дорожная карта» выполнена
20:30 Россия призвала СПЧ ООН дать оценку нарушениям прав российских спортсменов
19:24 Биатлонистка Вирер покорила вулкан Этна на Сицилии
18:44 Соревновавшимся в Крыму британским хайдайверам запретили въезд на Украину
18:21 Финское антидопинговое агентство проведёт обучение членов комитета РУСАДА по TUE
18:12 Аронян и Дин Лижэнь сыграли вничью в предпоследней партии финала КМ по шахматам
17:55 В результате ДТП в Удмуртии погиб лыжник, его товарищи по команде травмированы
17:22 Украина поддержала требование отстранить Россию от ОИ-2018
17:06 Пак: чтобы поднять лыжи в стране, надо обучать детских тренеров, и мы это делаем
16:15 Российские дуэты проиграли в 1/4 финала турнира по кёрлингу в Канаде
16:11 Жуков: никаких оснований предполагать, что ОИ-2018 не состоятся, нет
15:44 Чернышёв избран первым вице-президентом Федерации бобслея России
14:41 МФК «Спартак» сыграет с «Сибиряком» в 1/8 финала Кубка России
13:42 Сливко: конечно, я хочу попробовать свои силы на Олимпиаде-2018
13:39 Трефилов: гандболистки у нас плюмажные, из мягкого зефира сделанные
12:17 Пак: навестил Олю Медведцеву. Бодра и весела!
11:44 Черкасов занял седьмое место на этапе Кубка Европы по дзюдо в Белграде
10:39 Кайшева: у нас как будто есть какое-то соперничество с Резцовой
10:29 К. Резцова: над последним кругом мне ещё работать и работать
10:23 Стрельцов: в эстафете я находился не в лучшей форме, но смог отстоять медаль
10:14 Цветков: мне было тяжеловато стрелять стоя
10:01 Малышко: большой плюс, что с нами на тренировках работала Мякяряйнен
09:49 Ризаев и Посадских победили на чемпионате России по ВМХ-фристайлу
09:48 Неляпенко завоевал бронзу на юношеском ЧЕ по тяжёлой атлетике в Приштине
09:41 Водяницкий, Кирилюк и Пузанов лидируют на чемпионате России в классе эМ-Ка
09:18 Ost Legal Sailing стала второй в Лиге чемпионов по парусному спорту
09:16 МФК «Спартак» вышел в 1/8 финала Кубка России
06:49 Российский гроссмейстер Юффа дал сеанс одновременной игры вслепую на трёх досках
01:01 Трамп: становиться на колено во время исполнения национального гимна неприемлемо
00:46 ВАДА планирует постепенно увеличивать бюджет в течение 4 лет
24 сентября 2017, воскресенье
23:53 Президент ВАДА: мы просили Родченкова о содействии, но в этом было отказано
23:29 Казахский биатлонист Савицкий завершил карьеру накануне ОИ-2018
23:10 Саган: посвящаю третью победу на чемпионате мира Скарпони и моей жене
22:14 ВАДА: РУСАДА до восстановления осталось выполнить три пункта «дорожной карты»
21:38 Глава USADA призвал МОК отстранить Россию от участия в ОИ-2018
20:56 Исполком ВАДА оставил без изменений требования по восстановлению РУСАДА
Все новости RSS
Партнерский контент