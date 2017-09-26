Боброва и Соловьёв просят подсказать идею для показательного номера

Российский фигурист Дмитрий Соловьёв, выступающий в танцевальном дуэте с Екатериной Бобровой, обратился к болельщикам с просьбой подсказать идею для показательного номера в олимпийском сезоне.

«Друзья, у вас появилась возможность поучаствовать в выборе идеи для нашего показательного номера в этом сезоне. Так как он для нас во многом особенный, хотелось бы поставить что-то интересное и необычное. Мы будем рады каждой вашей идее», – написал Соловьёв на своей странице в «Инстаграм».

Фото доступно в «Инстаграме» Дмитрия Соловьёва.