Рукавицын: жаль, что Саханович не нашла в себе сил сообщить об уходе лично

Евгений Рукавицын, бывший тренер двукратной вице-чемпионки мира среди юниоров Серафимы Саханович, прокомментировал решение 17-летней спортсменки перейти в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Серафима — очень трудолюбивая фигуристка, особенно она любила работу на выносливость. Для неё не было проблемой сделать сдвоенный прокат — по плану или вне его. Но, как я уже говорил, она пришла в мою группу с серьёзными пробелами в технике прыжков. Ей нужна была точечная работа технического, умного характера, требовавшая постоянного анализа собственных движений, терпения. Но именно эту работу она не любила, и с этим были связаны её проблемы.

В работе над тройным лутцем у нас были серьёзные сдвиги. Чего нельзя сказать о двойном акселе и втором тройном прыжке в каскаде. Также надо отметить, что на время работы со мной пришелся период её взросления, становления характера, сложного психологического состояния. Будем надеяться, что Серафима этот период практически преодолела, я желаю ей удачи и надеюсь, что то время, которое она провела у нас в команде, поможет ей добиться успехов в дальнейшем.

Спортсменку преследовали проблемы, больше связанные с травмами — в частности бурсит на косточках. Но сам уход стал для меня неожиданностью, и до сих пор сама Серафима не поставила меня о нём в известность. Узнал я об этом в четверг вечером, сейчас уже утро вторника, но ни смс, ни звонка, ни тем более приезда не было. Мне, конечно, жаль, что она не нашла в себе сил сообщить об уходе лично", — цитирует Рукавицына «Р-Спорт».