Полиция Краснодара проводит проверку по факту драки на мемориале Кудухова

Полиция Краснодара проводит проверку по факту массовой драки, которая произошла на турнире памяти двукратного призёра Олимпийских игр, четырёхкратного чемпиона мира, чемпиона Европы Бесика Кудухова. Участие в соревнованиях принимали юниоры.
«По данному факту в полицию заявления не поступало. В настоящее время в МВД назначена проверка по выявленному в Интернете видео», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ГУМВД по региону.
Ранее глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что дисциплинарный комитет примет жёсткое решение по этому инциденту.
На турнире по борьбе памяти Кудухова произошла массовая драка