Кёрлингисты Краснодарского края выиграли второй матч кряду на Суперкубке в Сочи

В Сочи прошли матчи второго тура Суперкубка России по кёрлингу среди мужских команд, который является отборочным на чемпионат Европы и квалификацией зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). Команда Краснодарского края (скип – Евгений Архипов) одержала вторую победу кряду, одолев сборную Санкт-Петербурга со скипом Алексеем Тимофеевым со счётом 5:3.

В другой встрече команда Москвы со скипом Алексеем Стукальским победила сборную Московской области (скип — Александр Ерёмин) со счётом 8:3.



Две лучшие команды по итогам кругового турнира выйдут в финал соревнований.