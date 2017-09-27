Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Словенец Коциянчич — единственный кандидат на пост президента ЕОК

27 сентября 2017, среда. 00:07 Другие

Единственным кандидатом на пост главы Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) является исполняющий обязанности президента организации словенец Янез Коциянчич, сообщает Inside the Games. Выборы пройдут на генеральной ассамблее ЕОК, запланированной на 24-25 ноября в Хорватии.

Напомним, экс-президент организации ирландец Патрик Хикки в августе 2016 года был арестован в Рио-де-Жанейро по обвинению в спекуляции билетами Олимпийских игр. Позже он был помещён под домашний арест, а покинуть Бразилию смог только в декабре. Суд по делу Патрика Хикки начнётся 29 ноября.

Источник: Inside the Games Сообщить об ошибке
Новости. Другие
27 сентября 2017, среда
00:39 Шаяхметов: исполнительское мастерство у сборной России было повыше
00:35 Скорович: во втором матче с Португалией получилось шикарное зрелище
00:31 Парижская лаборатория лишена аккредитации после анализа проб бодибилдеров
00:07 Словенец Коциянчич — единственный кандидат на пост президента ЕОК
26 сентября 2017, вторник
22:51 Кёрлингисты Краснодарского края выиграли второй матч кряду на Суперкубке в Сочи
22:33 Зажигательные чирлидерши – в фотообзоре разгромной победы России над Португалией
21:17 Сборная России по мини-футболу уверенно победила Португалию в товарищеском матче
20:47 «Каустик» и «Сунгуль» сыграли вничью в матче мужской Суперлиги по гандболу
20:03 ВАДА приостановило аккредитацию антидопинговой лаборатории в Париже
19:52 М. Фуркад станет знаменосцем сборной Франции на Олимпиаде в Пхёнчхане
19:01 Трамп: людей интересуют не матчи НФЛ, а будет ли проявлено неуважение к США
18:28 Тренер: Украина запретила крымской бегунье Хрипуновой выступать за Россию
18:17 Обладатель Кубка мира по шахматам определится на тай-брейке
17:25 Прямая видеотрансляция матча мужской гандбольной Суперлиги «Каустик» — «Сунгуль»
16:31 Полиция Краснодара проводит проверку по факту драки на мемориале Кудухова
16:12 Ковпанец: Перкинс сможет выступать за сборную России на ЧМ с 2019 года
15:41 Метатель молота Иконников дисквалифицирован на 8 лет за допинг
15:16 Россияне — 6-е в командных соревнованиях байдарок-одиночек на ЧМ во Франции
15:03 Кёрлингисты Краснодарского края и Санкт-Петербурга победили на старте Суперкубка
14:36 Колобков: Россия на государственном уровне всегда противодействовала допингу
14:09 Тедеев: участникам драки на турнире памяти Кудухова в борьбе делать нечего
14:05 Чишкала: у Рикардиньо хоть в Щёлково, хоть в Африке будет масса болельщиков
13:39 Мамиашвили: решение по участникам драки на турнире памяти Кудухова будет жёстким
13:37 Ещё 5 антидопинговых агентств призвали МОК отстранить РФ от участия в ОИ-2018
12:46 Касперович: МРТ Логинову не делали, ничего страшного у него нет
12:02 На турнире по борьбе памяти Кудухова произошла массовая драка
11:47 Савкина, Потапова, Тиханова, Орябинская вышли в финал ЧМ в безрульной четвёрке
11:43 Рукавицын: жаль, что Саханович не нашла в себе сил сообщить об уходе лично
11:31 Корейская федерация банков выкупит билеты на ОИ-2018 на сумму $ 878 тыс.
10:30 Сборные России и Португалии по мини-футболу сыграли вничью – 3:3. Фоторепортаж
10:16 Скончался один из участников Варшавского марафона
09:51 Плющенко: вижу, что Саханович хочет вернуться в элиту фигурного катания
09:38 Саханович: я собиралась заканчивать карьеру, но Плющенко меня переубедил
09:24 Гараев завоевал золото на юношеском ЧЕ по тяжёлой атлетике в Приштине
09:02 Водяницкий, Кирилюк и Пузанов выиграли чемпионат России в классе эМ-Ка
02:41 Крамник проиграл американцу Тарджану в третьем раунде турнира в Англии
01:00 М. Фуркад снялся в ролике для французского бренда одежды
00:43 Боброва и Соловьёв просят подсказать идею для показательного номера
00:25 Трефилов: гандболистки РФ готовятся к серьёзным боевым действиям
25 сентября 2017, понедельник
23:37 Коляда: случай с моей короткой программой в Братиславе — это нештатная ситуация
23:17 USOC: спортсмены США готовятся поехать на Олимпиаду-2018 в Корею
22:25 Столбова, Климов, Коляда и Туктамышева выступят на Finlandia Trophy
22:02 Медведева: важно кататься без ошибок, чтобы рассказать свою историю на льду
21:41 Трефилов: женский чемпионат России по гандболу похож на рваное одеяло
21:24 Сборные России и Португалии по мини-футболу сыграли вничью в товарищеском матче
Все новости RSS
Партнерский контент