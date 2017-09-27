Словенец Коциянчич — единственный кандидат на пост президента ЕОК

Единственным кандидатом на пост главы Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) является исполняющий обязанности президента организации словенец Янез Коциянчич, сообщает Inside the Games. Выборы пройдут на генеральной ассамблее ЕОК, запланированной на 24-25 ноября в Хорватии.

Напомним, экс-президент организации ирландец Патрик Хикки в августе 2016 года был арестован в Рио-де-Жанейро по обвинению в спекуляции билетами Олимпийских игр. Позже он был помещён под домашний арест, а покинуть Бразилию смог только в декабре. Суд по делу Патрика Хикки начнётся 29 ноября.