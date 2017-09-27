Прямая трансляция матча гандбольной Суперлиги УГНТУ-ВНЗМ — «Университет-Нева»

Уфимский УГНТУ-ВНЗМ сегодня, 27 сентября, в Салавате примет «Университет Лесгафта-Нева» из Санкт-Петербурга в рамках чемпионата России по гандболу среди мужских команд. Встреча начнётся в 16:00 по московскому времени.

Для уфимской команды этот матч станет третьим в текущем розыгрыше чемпионата России. На счету УГНТУ-ВНЗМ 1 победа и 1 поражение. Коллектив из Санкт-Петербурга провёл 4 матча: 1 победа, 1 ничья и 2 поражения.

Посмотреть трансляцию этой встречи можно на официальном сайте Федерации гандбола России.