Экс-украинка Манагарова дебютировала в составе сборной России по гандболу

Женская сборная России по гандболу в первом туре квалификации чемпионата Европы 2018 года переиграла команду Португалии со счётом 32:25. Эта встреча стала дебютным официальным матчем в составе российской национальной команды для Юлии Манагаровой, ранее представлявшей Украину.

Юлия, выступающая с 2013 года за российский «Ростов-Дон», получила российское гражданство в мае 2016 года, однако не могла выступать за сборную России из-за карантина после смены гражданства. В составе сборной Украины Манагарова провела 48 матчей.