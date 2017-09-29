Российские экипажи восьмёрок не смогли пройти в финалы A на ЧМ в Сарасоте

В Сарасоте (США) продолжается чемпионат мира по академической гребле. Россиянки Юлия Калиновская, Екатерина Глазкова, Екатерина Севостьянова, Мария Кубышкина, Ольга Заруба, Анна Карпова, Анна Аксёнова, Валентина Плаксина и Елизавета Крылова не смогли пробиться в финал A в восьмёрке с рулевой, став пятыми в квалификационном заезде (8.28,800). Россиянки выступят в финале B.

Россияне Антон Заруцкий, Дмитрий Кузнецов, Иван Подшивалов, Никита Моргачёв, Артём Косов, Александр Корнилов, Иван Баландин, Александр Кулеш и Павел Сафонкин в восьмёрке с рулевым также стали пятыми (5.43,310) и выступят в финале B.