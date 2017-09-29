Мужская и женская сборные РФ по шорт-треку вышли в полуфиналы эстафет на КМ

Мужская и женская сборные России по шорт-треку вышли в полуфинал первого этапа Кубка мира в Будапеште (Венгрия) в эстафетах. Виктор Ан, Семён Елистратов, Владимир Григорьев и Денис Айрапетян в предварительном забеге на 5000 метров выиграли у команд Казахстана, Латвии и Турции. Из четвертьфинала россияне отобрались по времени и стали третьими после южнокорейцев и американцев.

Татьяна Бородулина, Юлия Шишкина, Софья Просвирнова и Екатерина Ефременкова выиграли предварительный забег на 3000 метров у итальянок, немок и белорусок, а в четвертьфинале с голландками, британками и казашками стали вторыми.