«Синтез» и «Спартак» одержали победы в матчах ватерпольной Лиги чемпионов

Ватерполисты казанского «Синтеза» обыграли греческий «Вулиагмени» со счетом 10:7 (3:1, 3:3, 2:2, 2:1) в стартовом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, который команды группы Н проводят городе Орадя (Румыния). По два гола записали на свой счёт ватерполисты «Синтеза» Лев Магомаев, Филип Кликовац и Артур Фатахутдинов.

Следующий матч «Синтез» проведет 30 сентября против белградской «Црвены Звезды» (Сербия). Также в группе Н выступает румынский клуб «Диги».

Другой российский клуб – «Спартак» из Волгограда – стартовал с победы над черногорским «Ядраном» со счётом 7:5 (1:2, 2:0, 1:3, 3:0). Группе Е проводит свои матчи в Загребе (Хорватия). Трижды в составе российской команды отличился Павел Халтурин, два мяча забил Степан Андрюков. 30 сентября «Спартак» сыграет с загребским клубом «Младость».