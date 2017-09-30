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Bronenosec Sailing Team выиграла гонку регаты в классе RC44 в Кашкайше

30 сентября 2017, суббота. 14:28 Другие

В португальском Кашкайше продолжается регата по парусному спорту в классе RC44. Парусная команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга «Броненосец» с рулевым Кириллом Фроловым выиграла первую гонку дня, но развить успех не смогла. После второго дня соревнований «Броненосец» отстаёт всего на два очка от подиума и идёт на шестом месте. Лидирует словенская Team Ceeref, на втором месте британская Peninsula Petroleum, третьими идут шведские юниоры из команды Artemis Racing Youth.

«Это был мой первый опыт на такой скорости… в тумане! Я ничего не видел! Я был очень встревожен, потому что мы шли под 20 узлов и когда увидели, что из тумана нам наперерез вышла ещё одна лодка на такой же скорости, было очень страшно», — рассказал Фролов.

Посмотреть видеоролик о втором дне регаты можно в Youtube Saint Petersburg Yacht Club.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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30 сентября 2017, суббота
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